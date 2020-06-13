В Париже правоохранители задержали 26 участников акции против расизма и полицейского насилия. Фото: Префектура полиции Парижа

В Париже во время очередной акции протеста против полицейского насилия и расизма правоохранители задержали десятки демонстрантов.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует префектура полиции Парижа.

Так, по состоянию на 20:00 по Киеву, парижские стражи порядка задержали 26 человек на сегодняшней несогласованной акции протеста. При этом конкретных причин задержания в префектуре полиции не назвали.

В Париже правоохранители задержали 26 участников акции против расизма и полицейского насилия. Скриншот: Префектура полиция Парижа

Напомним, что сегодня на акции протеста правоохранители применяли слезоточивый газ против демонстрантов. Также полицейские прибегали к помощи дымовых шашек и дубинок для зачистки площади Республики от протестующих в центре города.

Ранее мы писали, что подобный митинг сегодня проходит и в Лондоне. И здесь на контракцию вышли праворадикалы, которые забрасывали полицейских бутылками.

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