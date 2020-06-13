В Одессе задержали двух иностранцев с Кавказа, которые напали на украинца и нанесли ему удары ножом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Как выяснилось, одного из задержанных разыскивают столичные полицейские за совершение квартирной кражи. Сейчас действия фигурантов квалифицированы по частям 2 и 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения обоих поместили в изолятор временного содержания", - заявил заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции Одессы Александр Твердиков.

Инцидент развивался так. На парковке возле супермаркета на улице Генуэзской один из преступников намеренно спровоцировал конфликт с пострадавшим, чем заманил его в место, где уже поджидал сообщник. Тогда первый еще несколько раз ударил мужчину ногой, а второй иностранец ударил его ножом в живот.

Оба злоумышленника с места преступления, а полицию и машину скорой помощи пострадавшему вызвали прохожие, которые, как видно на видео, пытались заступиться за парня.

В ходе розыска были найдены подозреваемые 1992 и 1995 года рождения. В их доме нашли нож и окровавленную одежду, досудебное следствие продолжается.

Два иностранца с ножом напали на одессита. Видео: YouTube / Нацполиция

Напомним, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. Они отдыхали в сквере, а неизвестный затеял конфликт и сбежал после того, как нанес несколько ударов ножом.

Как сообщала "Страна", в Словакии неизвестный совершил нападение с ножом на школу в городе Врутки. В результате погиб один из пострадавших и сам преступник.