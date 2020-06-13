Сотрудники Фонда Большого Барьерного рифа засняли с дрона огромную популяцию зеленых морских черепах. Около 64 000 этих животных мигрируют к острову Рейн (Австралия) для закладки яиц.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе организации.

"На этих изображениях, полученных с беспилотника, мы видим самую масштабную в мире миграцию зеленых черепах, и это наибольшее количество черепах, зафиксированное от начала проекта восстановления острова Рейн", - заявила глава фонда Анна Марсден.

По ее словам, полученные данные о численности черепах могут облегчить работу исследователей, которые трудятся над восстановлением гнездовых пляжей.

"Мы предпринимаем меры для улучшения и восстановления гнездовых пляжей острова и строительства заборов, чтобы предотвратить гибель черепах, и все работаем над повышением устойчивости острова и обеспечением выживания наших северных зеленых черепах и многих других видов", - отметили в организации.

Видео: Great Barrier Reef Foundation

Напомним, что недавно ученые у рифов Австралии обнаружили 30 новых видов рыб и самое длинное морское животное в мире.

Ранее мы писали, что пластиковые отходы в 20 раз повышают риск возникновения болезней у кораллов. Также из-за такого мусора растет и вероятность обесцвечивания, которое может привести к гибели рифов.