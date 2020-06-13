В воскресенье, 14 июня, в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры и кратковременные дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, в ночь на 14 июня в северных и восточных областях страны будут дожди с грозами. На Западе и в центральных регионах синоптики обещают град и шквальный ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Тем временем в Карпатах ожидаются проливные дожди.

Ветер в большинстве регионов будет восточный - от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от +17 до +22 градусов, днем - от +24 до +29 градусов. На Востоке - от +30 до +33 градусов, в западных областях ночью от +11 до +16 градусов, днем - от +20 до +25 градусов.

Напомним, в разных областях Украины 14 мая, ожидается кардинально разная погода. В одних регионах украинцев накроют грозы и дожди, а в других погода будет летней.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.