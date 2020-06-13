Никто из сотрудников Офиса президента Украины и членов Кабинета министров, кто были в составе делегации в Париж, не заражен коронавирусом. ПЦР-тесты показали отрицательные результаты.

Об этом в пятницу, 13 июня, информирует пресс-служба ОП.

"По возвращении из Франции Украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными - Covid-19 не обнаружен", - говорится в сообщении.

"По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными - Covid-19 не обнаружен", - говорится в сообщении. В ОП напомнили, в пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом.

Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.

В тоже время, по данным источников "Страны" у двух членов делегации - Резникова и Демченко коронавирус выявили.

Напомним, что вчера руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Париже с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном. На встрече обсуждался возможный визит президента Франции в Украину и ход Минского процесса.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась супргуга главы государства Елена Зеленская. По этой причине Владимир Зеленский ушел на двухнедельную самоизоляцию. По этой причине Владимир Зеленский ушел на двухнедельную самоизоляцию.