Президент США Дональд Трамп рассказал подробности про новую американскую ракету, которую ранее называл "супер-пупер ракетой".

Об этом сообщает Business Insider.

"Мы производим невероятную военную технику на уровне, которого никто никогда раньше не видел. У нас нет выбора с теми противниками, которые у нас есть. У нас есть - я называю это "супер-пупер ракета" - она в 17 раз быстрее, чем у них сейчас", - рассказал он.

По словам президента, его гиперзвуковые ракеты могут поразить цель размером до 70 сантиметров в диаметре с расстояния в 1,6 тысяч километров.

Отметим, гиперзвуковое оружие способно перемещаться на высоких скоростях и по непредсказуемым траекториям полета, что затрудняет перехват таких ракет для классических систем ПВО. Сейчас известно о разработках подобных ракет в России и Китае.

Напомним, ракета с реактивным двигателем, разработанная в рамках проекта ВВС США по созданию авиационной гиперзвуковой ракеты HAWC, была уничтожена во время недавних испытаний.

Как сообщала "Страна", третий год подряд в ежегодном послании Федеральному Собрании России президент РФ Владимир Путин уделяет много внимания новым видам вооружения, разрабатываемым для российской армии.