Народный депутат парламентской фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заразился коронавирусом.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует Tелеграм-канал депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

"Covid-19 заболел нардеп от Слуги Народа Максим Перебийнос", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации от фракции пока не не было.

В 2019 году Перебейнос был избран народным депутатом 9 созыва по 212 округу (Дарницкий район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Нардеп также известен как врач-анестезиолог высшей категории. Ранее он заведовал отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис". С 2015 года и до сих пор по совместительству - ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета Богомольца.

Напомним, что недавно народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик также заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что коронавирус подтвердился у жены президента Елены Зеленской. По этой причине Владимир Зеленский ушел на двухнедельную самоизоляцию.