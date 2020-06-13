США больше не будут участвовать в чужих военных конфликтах и "восстанавливать другие страны", а главной целью американских войск должна быть защита от внешних врагов.

Об этом в субботу, 13 июня, заявил президент Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками американской военной академии Вест Пойнт, передает РИА "Новости".

Так, по словам главы государства, США не являются "полицейскими этого мира".

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн. Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что, если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", - заявил президент США.

При этом какие государства являются врагами для США Дональд Трамп не уточнил.

Напомним, что после выхода из Договора с Россией по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД), Белый дом может вскоре разорвать еще более значимое соглашение - Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9 500 американских военных. Всего там находится около 34 500 американских бойцов.