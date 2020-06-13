Прогноз стабильный. После транша МВФ Moody's повысил долгосрочный рейтинг Украины
Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после получения первого транша от МВФ.
Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Так, уровень Украины вырос до уровня B3 с Caa1, а прогноз указан как "стабильный". На перемены повлияли редкие обращения за краткосрочным финансированием и заключение нового договора с Международным валютным фондом.
В Moody's ожидают, что новая программа с МВФ поможет Украине закрепить все принятые за последние годы реформы.
Напомним, совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года.
Как сообщала "Страна", мы публиковали полный текст меморандума между Украиной и МВФ.