Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после получения первого транша от МВФ.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

Так, уровень Украины вырос до уровня B3 с Caa1, а прогноз указан как "стабильный". На перемены повлияли редкие обращения за краткосрочным финансированием и заключение нового договора с Международным валютным фондом.

В Moody's ожидают, что новая программа с МВФ поможет Украине закрепить все принятые за последние годы реформы.

Напомним, совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года.

Как сообщала "Страна", мы публиковали полный текст меморандума между Украиной и МВФ.