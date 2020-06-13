Вчера, 12 июня, в Харькове возле жилого дома взорвалась граната. Очевидцы утверждают, что ее сбросили прямо с крыши пятиэтажки.

Об этом информирует пресс-служба полиции в соцсети.

Сообщается, что 12 июня в 20:54 в полицию обратилась жительница пятиэтажки, расположенной на ул. Зерновая в Слободском районе Харькова. По ее словам, с крыши дома неизвестные бросили нечто похожее на гранату.

После этого стражи порядка приехали на место происшествия и обнаружили и изъяли металлический предмет циллиндрической формы. Сейчас решается вопрос о внесении сведений о возможном преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно в Харькове неизвестный обстрелял троллейбус №31, в котором находилось три десятка пассажиров.

Ранее мы писали, что вечером 10 июня под Харьковом, в пгт Краснопавловка разыгралась трагедия. Здесь в лесополосе местный житель подорвал себя боевой гранатой.