Уже 18 июня Верховная Рада рассмотрит и, возможно, примет за основу законопроект о всеукраинском референдуме.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Интер".

"Мы рассчитываем принять в первом чтении уже в четверг в Верховной Раде. Уже после лета мы в целом примем", - сказала она.

Также Кравчук отметила, что до местных выборов на референдум не будет выноситься никакой вопрос до проведения местных выборов.

Отметим, что, согласно календарному плану, заседания в Раде запланированы на 16, 17, 18 и 19 июня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Как сообщала "Страна", известный украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности выхода из Минских соглашений посредством референдума, которые последовали после отставки правительства Алексея Гончарука.