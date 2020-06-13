Сегодня, 13 июня, на демонстрации против полицейского насилия и расизма в Париже правоохранители забросали протестующих дымовыми шашками.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует РИА Новости.

Так, спустя некоторое время без активного противостояния между участниками протеста и полиции, стражи порядка начали зачищать площадь Республики в Париже от демонстрантов. Правоохранители применили дымовые шашки и слезоточивый газ, так же в ход идут полицейские дубинки.

Стоит отметить, вчера в парижском отделении полиции заявили, что сегодняшняя акция не является согласованной местными властями.

"Для справки, демонстрация не одобрена, и указ от 31 мая запрещает собрания более 10 человек", - отметили правоохранители.

Напомним, что сегодня, 13 июня, вместе с акцией против полицейского насилия и расизма в Лондоне проходят митинги праворадикалов, которые недовольны желанием левых снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Они периодически вступают в стычки с правоохранителями и забрасывают их бутылками.

Ранее мы писали, что подобные массовые протесты прошли на прошлой неделе в Берлине.