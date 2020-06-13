За апрель 2020 года промышленность стран Европы на фоне карантина сократилась до рекордных значений и стала самой низкой за последние 25 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе - на 17,3%, без учета сезонных колебаний. Для сравнения, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе падало на 3-4% за аналогичный период", - указано в сообщении.

По сравнению с таким же периодом прошлого года, снижение активности производства оценивается на уровне 28% в Еврозоне и около 27,2 в странах Евросоюза.

Больше всего пострадала промышленность Венгрии - там производство сократилось на 20,5%, в Люксембурге - 43,9%. Меньше всего пострадала экономика Финляндии, где потери оцениваются на уровне - минус 2,2%, а также Мальты - минус 3,1%.

Однако несмотря на карантин, в Ирландии промышленность выросла на 5,5% по сравнению с идентичным периодом за 2019.

Напомним, из-за пандемии коронавируса мировая экономика может лишиться более чем 5 трлн долларов роста за следующие два года, что больше чем годовой объем производства Японии.

Как сообщала "Страна", в Украине - рекордный рост безработицы. По данным Государственного центра занятости, в Украине в мае на бирже труда числилось почти 460 тысяч человек, что на 48% больше, чем годом ранее. Только за время карантина армия безработных увеличилась на 150 тысяч.