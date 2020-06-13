В течение нескольких часов и до конца текущих суток в Киеве ожидается гроза и шквальный ветер, скорость которого составит от 15 до 24 м/с.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует Украинский гидрометцентр.

Так, при сильном ветре спасатели призывают украинцев придерживаться таких рекомендаций:

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,

Ограничьте пребывание детей на улице и особенно в ночное время,

Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и зданий,

В случае сильного ветра по возможности укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии,

Угроза жизни возрастает вблизи строящихся или ремонтных зданий. Избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, а также парковки рядом с ними автотранспорта - сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность,

При падении деревьев или веток, электрических опор и проводов и травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам "101" или "103".

В случае, если гроза застала вас:

в помещении

закройте все окна и двери,

в помещении не должно быть сквозняка, он притягивает шаровую молнию,

выключите все электроприборы и мобильный телефон,

держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

на улице

избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья,

нельзя ездить на велосипеде и мотоцикле, ведь их детали изготовлены из металла,

не пользуйтесь зонтиками, потому что у них есть металлические провода,

если вы не один, держитесь на расстоянии друг от друга и старайтесь не стоять, а лечь на землю.

в лесу

не находитесь во время грозы на возвышении,

найдите низкие деревья, стоящие рядом, и спрячьтесь под ними,

прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни,

ни в коем случае не бегайте и не плавайте,

дуб, тополь, сосна, ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, наименее - ива, клен, кусты.

в поле

найдите сухое углубление в земле,

если поблизости такого нет - спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

в автомобиле

не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Напомним, что в субботу температура в большинстве областей Украины будет держаться аномально теплая, однако уже 14 июня, благодаря западному фронту, снизится.

Ранее мы писали, что июньская жара в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды. В частности, четверг, 11 июня, оказался самым жарким за последние 140 лет.