13 июня Киев накроет шквальный ветер и сильная гроза. Фото: Flickr

В течение нескольких часов и до конца текущих суток в Киеве ожидается гроза и шквальный ветер, скорость которого составит от 15 до 24 м/с.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует Украинский гидрометцентр.

Так, при сильном ветре спасатели призывают украинцев придерживаться таких рекомендаций:

  • Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,
  • Ограничьте пребывание детей на улице и особенно в ночное время,
  • Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и зданий,
  • В случае сильного ветра по возможности укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии,
  • Угроза жизни возрастает вблизи строящихся или ремонтных зданий. Избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, а также парковки рядом с ними автотранспорта - сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность,
  • При падении деревьев или веток, электрических опор и проводов и травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам "101" или "103".

В случае, если гроза застала вас: 

в помещении

  • закройте все окна и двери,
  • в помещении не должно быть сквозняка, он притягивает шаровую молнию,
  • выключите все электроприборы и мобильный телефон,
  • держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

на улице

  • избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья,
  • нельзя ездить на велосипеде и мотоцикле, ведь их детали изготовлены из металла,
  • не пользуйтесь зонтиками, потому что у них есть металлические провода,
  • если вы не один, держитесь на расстоянии друг от друга и старайтесь не стоять, а лечь на землю.

в лесу

  • не находитесь во время грозы на возвышении,
  • найдите низкие деревья, стоящие рядом, и спрячьтесь под ними,
  • прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни,
  • ни в коем случае не бегайте и не плавайте,
  • дуб, тополь, сосна, ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, наименее - ива, клен, кусты.

в поле

  • найдите сухое углубление в земле,
  • если поблизости такого нет - спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

в автомобиле

  • не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

В Киеве ожидается гроза и шквальный ветер. Скриншот: Укргидрометцентр

Напомним, что в субботу температура в большинстве областей Украины будет держаться аномально теплая, однако уже 14 июня, благодаря западному фронту, снизится.

Ранее мы писали, что июньская жара в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды. В частности, четверг, 11 июня, оказался самым жарким за последние 140 лет.

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