На Киев надвигается шквальный ветер и сильная гроза
В течение нескольких часов и до конца текущих суток в Киеве ожидается гроза и шквальный ветер, скорость которого составит от 15 до 24 м/с.
Об этом в субботу, 13 июня, информирует Украинский гидрометцентр.
Так, при сильном ветре спасатели призывают украинцев придерживаться таких рекомендаций:
- Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,
- Ограничьте пребывание детей на улице и особенно в ночное время,
- Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и зданий,
- В случае сильного ветра по возможности укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии,
- Угроза жизни возрастает вблизи строящихся или ремонтных зданий. Избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, а также парковки рядом с ними автотранспорта - сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность,
- При падении деревьев или веток, электрических опор и проводов и травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам "101" или "103".
В случае, если гроза застала вас:
в помещении
- закройте все окна и двери,
- в помещении не должно быть сквозняка, он притягивает шаровую молнию,
- выключите все электроприборы и мобильный телефон,
- держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.
на улице
- избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья,
- нельзя ездить на велосипеде и мотоцикле, ведь их детали изготовлены из металла,
- не пользуйтесь зонтиками, потому что у них есть металлические провода,
- если вы не один, держитесь на расстоянии друг от друга и старайтесь не стоять, а лечь на землю.
в лесу
- не находитесь во время грозы на возвышении,
- найдите низкие деревья, стоящие рядом, и спрячьтесь под ними,
- прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни,
- ни в коем случае не бегайте и не плавайте,
- дуб, тополь, сосна, ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, наименее - ива, клен, кусты.
в поле
- найдите сухое углубление в земле,
- если поблизости такого нет - спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.
в автомобиле
- не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.
Напомним, что в субботу температура в большинстве областей Украины будет держаться аномально теплая, однако уже 14 июня, благодаря западному фронту, снизится.
Ранее мы писали, что июньская жара в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды. В частности, четверг, 11 июня, оказался самым жарким за последние 140 лет.
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