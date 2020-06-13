Новый законопроект позволит запрещать физическим и юридическим лицам покидать страну при наличии у них долгов, даже без решения суда.

Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, разработанному Минюстом о реформе исполнительного производства № 3609 от 05.06.2020 и внесенном Кабмином в Раду.

Изменения будут внесены в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и в законы "Об исполнительном производстве" и "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". В отдельных случаях для наложения запрета на выезд физлица заграницу даже не потребуется судебное решение.

Сейчас в Хозяйственном процессуальном кодексе указано, что суд может временно запретить физическому лицу пересечение границы, если человек является нарушителем долговых обязательств, имеет неисполненные судебные постановления или является руководителем юридического лица, являющегося должником - по неисполненным им судебным решениям на срок до полного исполнения такого судебного решения.

Теперь же в Гражданском процессуальном кодексе рассматривается возможность запретить выезд за границу главам юридических лиц, но только в том случае, если лицо уклоняется от уплаты долга. Также формулировку "суд може постановити ухвалу" заменят словами "суд постановляє".

"Суд постановляет о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником - по неисполненным им судебным решениям, решениям других органов (должностных лиц) или руководителям юридического лица, являющегося должником - по неисполненным им судебным решениям, решениям других органов (должностных лиц) на срок до исполнения обязательств по решению, которое выполняется в исполнительном производстве", - указано в законопроекте.

То есть, в новой версии Гражданского процессуального кодекса, запретить выезд главам юрлиц за границу смогут не только банки и суд, но также и другие органы или должностные лица.

Напомним, физлица-предприниматели пенсионного возраста и самозанятые в сфере науки, литературы, культуры и медицины освобождены от уплаты единого социального взноса.

Как сообщала "Страна", заемщики банков в условиях коронавирусного карантина все хуже платят по ранее оформленным кредитам. Чаще всего люди отказываются выплачивать займы из-за сокращений окладов и увольнений, реже - чтобы сберечь деньги на период карантина и обеспечить свою семью всем необходимым. Предприятия в марте еще старались расплачивались с бизнесом, а в апреле стали активно запрашивать отсрочки и поблажки.