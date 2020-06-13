Сегодня, 13 июня, вместе с акцией против полицейского насилия и расизма в Лондоне проходят митинги праворадикалов, которые недовольны желанием левых снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Они периодически вступают в стычки с правоохранителями и забрасывают их бутылками.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует РИА "Новости" в Telegram-канале.

Так, инцидент произошел между правыми активистами и полицией в центре Лондона во время протеста против демонстраций Black Lives Matter. Со стороны праворадикалов пришли более тысячи людей.

Радикалы набрасываются на сотрудников полиции, выкрикивают оскорбления в их сторону и бросают в стражей порядка бутылки и банки из-под алкогольных напитков.

Также демонстранты стреляли в полицию из фейерверков на Трафальгарской площади после того, как они откололись от главной акции протеста на Парламентской площади, пытаясь добраться до места, отведенного для участников протеста Black Lives Matter. Группы, связанные с лондонскими футбольными клубами, также забрасывали полицейских бутылками.

В свою очередь Прити Патель, министр внутренних дел, назвала драки "совершенно недопустимым бандитизмом".

"Насилие по отношению к нашим сотрудникам полиции недопустимо. Коронавирус остается угрозой для всех нас. Возвращайтесь домой, чтобы остановить распространение этого вируса и спасти жизни", - сообщила она.

Садик Хан, мэр Лондона, сказал: "Это абсолютно неприемлемо. Ясно, что крайне правые группы провоцируют насилие и беспорядки в центре Лондона, я призываю людей держаться подальше от них."

Праворадикалы на акции против Black Lives Matter в Лондоне дерутся с полицией и стреляют в нее из фейерверков. Видео: YouTube/ Evening Standard

Напомним, что недавно на акциях протеста в Британии демонстранты разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.

Ранее мы писали, что в Лондоне в ходе протестов против полицейского насилия серьезно пострадала женщина-правоохранитель.