В Генпрокуратуре начали внутреннее расследование о проникновении в Единый реестр досудебных расследований с целью закрытия дела бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.



"По предварительным данным, работником Офиса Генпрокурора был осуществлен вход в Единый реестр досудебных расследований для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", - указано в сообщении.

Сейчас продолжается расследование и устанавливается полный перечень лиц, которые пытались вмешаться в ЕРДР. Если информация подтвердится, подозреваемых сместят с занимаемых должностей и привлекут к ответственности.



Напомним, в Украине начался скандал вокруг грандиозной взятки в миллионы долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытия дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича. Злочевский - одна из ключевых фигур в деле бывшего вице-президента США Джо Байдена, вокруг которого в США разгорается коррупционный скандал.

Как сообщала "Страна", руководство НАБУ и САП решило провести брифинг после скандала о том, что им предлагали взятку в размере шесть миллионов долларов. Для получения денег, необходимо было закрыть дела против Николая Злочевского. Посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение. Кроме того, правоохранители задержали сотрудники компании Burisma и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.