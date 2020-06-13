Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил, что основная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране может не пройти в срок. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 20-22 июня.

Об этом чиновник заявил в субботу, 13 июня, во время брифинга по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, Ляшко сказал, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет провести основную сессию ВНО в запланированный ранее срок, то есть с 25 июня по 17 июля.

"В то же время, понимая тенденции, понимая то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий, видим рост количества случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются ежедневно на территории Украины, сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, или надо будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и посмотреть, в случае если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести его в определенные сроки", - заявил главный санврач.

Слова Ляшко о переносе ВНО - с 00:22. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, что в пятницу, 12 июня, чиновники из Кабинета министров Украины решили отменить пробное Внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться уже в этот понедельник, 15 июня. Однако пробное ВНО можно пройти онлайн.

Как "Страна" сообщала ранее, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что основную сессию тестов в Украине в 2020 году могут отменить. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.