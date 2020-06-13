Известный российский телеведущий и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал "уродами" людей, которые осудили актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести ФМ" в субботу, 13 июня.

"Мишка - гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать", - сказал телеведущий.

По его мнению, критики Ефремова устроили вокруг новостей о смертельном ДТП "языческую вакханалию".

"Сакральная жертва им нужна. Вот закалим публично, возопим, и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Вы что делаете, уроды, бл@... Прекратите это, а! Помолчите хотя бы", - негодует Леонтьев.

Видео: YouTube/ 2024

Напомним, российский актер Михаил Ефремов 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. После происшествия он пытался покончить с собой.

Ранее мы писали, что Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест на два месяца.