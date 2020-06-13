Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов за права чернокожих в Париже, акция которых переросла в беспорядки.

Об этом сообщает ABCNews.

Толпа протестующих накинулась на белых активистов, которые развернули баннер, осуждающий расизм против белых. Затем разъяренная толпа начала столкновения с полицией. Молодые люди требуют остановить беспредел полиции в отношении чернокожих граждан страны, припоминая случай убийства безоружного Адама Траоре в 2016 году по аналогии с Джорджем Флойдом в США.

"Мы все требуем одного и того же - справедливого правосудия для всех", - скандируют протестующие. Так, в мае четыре полицейских, которых подозревают в убийстве французского "мученика", были освобождены от обвинений.

Полиция применила слезоточивый газ против чернокожих протестующих в Париже. Видео: YouTube / Puffy

Напомним, "черный майдан" во всей его красе - с погромами магазинов, драками с полицией - начался в Европе. За минувшие выходные он охватил почти все европейские столицы, а в некоторых странах и десятки небольших городов.

Как сообщала "Страна", в Канаде протестующие против расизма и полицейского вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колено в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании. Он присоединился к протестующим, однако те потребовали большей отдачи.