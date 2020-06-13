Офис президента Украины будет оповещать о новых случаях коронавируса в аппарате главы государства.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в субботу, 13 июня.

"Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками - это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших - Офис президента об этом сообщит", - сказала представитель главы государства.

По ее словам, в ОП придерживаются всех противоэпидемиологических мер безопасности, в частности там проводится температурный скрининг, все сотрудники Офиса носят маски и держат между собой дистанцию. Кроме того в ОП есть все средства индивидуальной защиты, а работники регулярно тестируются на коронавирус.

Как ранее сообщала "Страна" коронавирус был выявлен у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и советника президента Украины Руслана Демченко.

Напомним, вчера коронавирус подтвердился у жены президента Елены Зеленской. По этой причине Владимир Зеленский ушел на двухнедельную самоизоляцию.