В субботу, 13 июня, в Виндзорском замке отметили официальный день рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Специально для этого был организован небольшой военный парад.

Об этом сообщает BBC.

Так, церемония, которая в обычное время насчитывает свыше сотни военнослужащих, прошла в сокращенном варианте из-за эпидемии коронавируса. Настоящий день рождения королева отметила 21 апреля.

Уточним, что традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась благодаря королю Георгу II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.

Недавно 99-летие отметил супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. День рождения они отпраздновали вдвоем в любимой резиденции - Виндзорском замке, где проводят все свое время с начала пандемии коронавируса.

Королева Великобритании отметила день рождение. Фото: bbc.com

Напомним, ранее Елизавета II призвала британцев сохранять чувство юмора и сравнила пандемию со Второй мировой войной.

Также "Страна" писала, что муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп в среду, 10 июня, отпраздновал 99-летие.