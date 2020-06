Компания SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon 9 запустила на орбиту 58 спутников Starlink в рамках проекта по созданию глобальной сети Интернет.

Об успешном запуске космических аппаратов в 12:21 по Киеву сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Также в SpaceX отметили, что кроме спутников Starlink сегодня на орбиту попали три аппарата компании Planet Labs, которые оснащены телескопом и камерой с высоким разрешением. Они предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

Спустя приблизительно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя Falcon 9. Примечательно, что до этого она дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции.

Напомним, ранее планировалось, что SpaceX запустит 60 спутников в этот день. Следующий запуск ожидается 24 июня.

Ранее мы писали, что 4 июня SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.