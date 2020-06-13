В Портсмуте, штат Вирджиния (США) протестующий по имени Крис Грин впал в кому после того, как опрокинул на себя статую одного из деятеля Конфедерации в рамках протестов Black Lives Matter.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание The Mirror.

Сообщается, что 11 июня Грин участвовал в акции протеста, во время которой демонстранты требовали убрать статую Конфедерата, которая ассоциируется у темнокожего населения США с расизмом и рабством.

Так, судя по видео, протестующие обтянули статую веревкой, за которую ее тянули вниз. Она упала с постамента на стоящих внизу людей. 45-летний Грин получил черепно-мозговую травму, врачи с трудом смогли добраться к нему для госпитализации из-за толпы протестующих. В результате травмы демонстрант впал в кому.

При этом, по информации журналистов, Грин находится в стабильном состоянии и даже реагирует на неврологические тесты. Местные активисты объявили сбор денег на платформе GoFundMe для того, чтобы семья Грина могла оплатить лечение сына. Так, по состоянию на 13 июня сумма пожертвований составляет 42 214 долларов из 45 000 необходимых.

Всего протестующие в Портсмуте опрокинули четыре статуи деятелей Конфедерации, после чего обезглавили их.

Конфедерация (Конфедеративные штаты Америки) существовала с 1861 по 1865 год. Она образовалась после того, как 13 южных рабовладельческих штатов вышли из состава США, что привело к Гражданской войне 1861-1865 годов. Конфедерация потерпела поражение в войне, составляющие ее штаты были реинтегрированы в состав США.

Протестующий в США опрокинул на себя статую и впал в кому. Видео: NBC News

Напомним, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

Ранее мы писали, что "черный майдан" в США поддержал путешествующий пианист из Германии Дэвид Мартелло, который ранее отметился концертами в Киеве и Донецке во время событий 2014 года.