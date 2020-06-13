В субботу, 13 июня, на шоссе в городском уезде Вэньлин в китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, в результате чего погибли девять человек и еще 112 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает газета China Daily в Twitter.

Так, на опубликованных кадрах видно горящие автомобили и полуразрушенные здания, неподалеку от места взрыва. На одном из видео зафиксирован момент, как огромный обломок пролетает над дорогой и небольшим домом.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7 — China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020

В Китае взорвалась автоцистерна, пострадали 112 человек. Видео: twitter.com/ChinaDaily

На данный момент причины взрыва автоцистерны не называются.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7 — China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020

Взрыв произошел на скоростной трассе. Видео: twitter.com/globaltimesnews

Ранее "Страна" писала. что мощный взрыв прогремел утром, 9 июня, в одной из многоэтажек Новомосковска (Днепропетровская область), а после начался пожар. Сообщение о ЧП в Службу спасения поступило в 05:41. Прибывшие спасатели установили, что взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома. По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович. Мужчина скончался спустя некоторое время в больнице.