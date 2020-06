В субботу, 13 июня, на шоссе в городском уезде Вэньлин в китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, в результате чего погибли девять человек и еще 112 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает газета China Daily в Twitter.

Так, на опубликованных кадрах видно горящие автомобили и полуразрушенные здания, неподалеку от места взрыва. На одном из видео зафиксирован момент, как огромный обломок пролетает над дорогой и небольшим домом.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7