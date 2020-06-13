В центре Харькова произошло масштабное ДТП. При этом его виновницей стала супруга советника главы Сумской облгосадминистрации Александра Ларина. Audi A3 под управлением жены чиновника врезался в припаркованный автомобиль Honda и перевернулся на бок.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует издание Newsroom.

Авария произошла на ул. Ярослава Мудрого, 37, напротив клуба "Корова". В ДТП никто не пострадал. По прибытию на место происшествия патрульные обнаружили, что виновница аварии находится в нетрезвом состоянии. Полицейские составили протокол по 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения") и 130 КУоАП ("отказ от осмотра водителя на состояние опьянения").

Жена советника губернатора Сумской области устроила ДТП в центре Харькова. Фото: Нацполиция

Позже журналисты выяснили, что за рулем Audi A3 находилась некая Дарья Безбородая, супруга Александра Ларина - руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА. Некоторое время он служил в полке полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области. Судя по публикациям на его официальной странице в Facebook, с 18 марта Ларин работает в соседней области.

При этом пользователи соцсети в комментариях к посту чиновника от 9 июня написали, что его супруга совершила ДТП. На это Ларин ответил: "Тебе, клоуну, какое дело?". Спустя некоторое время он закрыл свою страницу, однако на следующие сутки снова сделал ее доступной. Аккаунт Дарьи Безбородой в Instagram до сих пор остается закрытым.

Так же масштабное ДТП произошло в Харькове и в понедельник, 9 июня. На проспекте Победы столкнулись три автомобиля, после чего с травмами были госпитализированы четыре человека. По предварительной информации, ДТП спровоцировал бывший советник мэра Харькова Геннадия Кернеса - Юрий Санин, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что на участке трассы "Киев-Харьков" возле села Александровка Полтавской области "Ланос" влетел в отбойник, из-за чего погиб пассажир. Водитель авто был госпитализирован в больницу с травмой головы.