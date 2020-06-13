В субботу, 13 июня, в "ЛНР" начали пропускать граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Через них уже прошло 54 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"13 июня, по распоряжению Командующего операции объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 07:00 начат пропуск через линию разграничения. С 07:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 – тех, кто следует в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что работу КПВВ на территории Украины начали еще 10 июня, однако неподконтрольные Киеву территории не пропускали людей через пункты пропуска.

"Двое мужчин, которые 11 июня пересекли КПВВ "Марьинка", надеясь на пропуск, до сих пор пребывают перед блокпостов оккупантов", - говорится в тексте сообщения.

Через КПВВ Станица Луганская уже прошли 54 человека. Фото: facebook.com/DPSUkraine

По состоянию на 10:00, через КПВВ "Станица Луганская" на территорию Украины перешли 34 человека, из которых 34 – абитуриенты.

Напомним, в ночь на 12 июня у контрольного пункта выезда-въезда (КПВВ) в Марьинке скончался мужчина 1961 года рождения. Он жил в Донецке и возвращался к своей семье.

Как сообщала "Страна", на пунктах пропуска на Донбассе "Марьинка" и "Станица Луганская" перед открытием образовались очереди. Тем не менее, они так и не открылись в среду, 10 июня.