Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня собрал Кабинет Министров и правоохранителей на селекторное совещание из-за распространения коронавируса в Украине и нового рекорда по количеству зараженных за сутки.

Он выразил обеспокоенность количеством заболевших. Зеленский будет ждать решения от правительства по поводу мер, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить эпидемии.

Об этом пишет прес-служба Офиса президента.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - поддержал Максима Степанова Премьер-министр Денис Шмыгаль. Он предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", - отметил Владимир Зеленский.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. Административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение о штрафов на 4 500 000 грн.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве причиной вспышки коронавируса в стране назвали поведение самих украинцев.

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