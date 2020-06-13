В пятницу, 12 июня, в городе Днепр за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, из-за чего обвалилось 57 деревьев, а три больницы остались без электроснабжения.

Об этом рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в Facebook.

"Пятьдесят семь упавших деревьев. В следствии этого, 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвета. Три больницы без электроснабжения . Семь повреждённых транспортных средств жителей города - упавшими деревьями. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - сказал он.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что в результате катаклизма были повреждены 10 автомобилей. А сообщений о погибших не поступало.

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Видео: Facebook/Михаил Лысенко

Напомним, 11 июня в поселке городского типа подо Львовом из-за непогоды погибла 28-летняя женщина. На дом, в котором она находилась, упало дерево из-за сильного дождя и шквального ветра.

Также "Страна" писала, что во Львове из-за сильной непогоды и грозы остановил работу электротранспорт - трамваи и троллейбусы. Кроме того, несколько десятков деревьев повалил ветер.