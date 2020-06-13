Шевченковский районный суд Киева заявил о том, что беспорядки, которые устроили сторонники Сергея Стерненко во время избрания ему меры пресечения по обвинению в умышленном убийстве, недопустимы.

В суде подчеркнули, что виновные в беспорядках подл зданием суда и в столкновениях с полицией должны быть наказаны.

Об этом пишет прес-служба суда.

"На территории и в помещении суда представители общественности, которые изъявили желание присутствовать при рассмотрении ходатайства непосредственно в зале судебного заседания, пренебрегая любыми правилами общественного порядка и уважения к суду, всячески мешали работе сотрудников суда, совершали недопустимые действия, направленные на угрозу жизни и здоровью посетителям и работникам суда", - говорится в сообщении.

Несмотря на неоднократные просьбы к присутствующим не провоцировать стычки, не использовать шумо- дымовые устройства, граждане подвергали угрозе жизнь безопасность посетителей суда и его работников.

"Обращаем внимание общественности на недопустимость вышеупомянутых и любых других неправомерных действий, которые неотвратимо имеют результатом ответственность, установленную нормами законодательства Украины", - подчеркнули в прес-службе.

Ранее "Страна" писала, что после того, как Сергею Стерненко отказали в отводе судьи, на улице начались стычки протестующих с полицией.

Также мы писали, что суд над убившим человека Стерненко объявил перерыв до понедельника.