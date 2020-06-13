В субботу, 13 июня, в сети появилось видео с открытия летней террасы бренда TTSWTRS и клуба Ibiza Beach в Одессе. Посетители были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали безопасную дистанцию.

Кадры появились в Instagram.

Уточним, что заведения под открытым небом, согласно постановлению Минздрава, могли возобновить работу с 10 июня, но лишь при соблюдении правил: социальная дистанция, наличие средств индивидуальной защиты и одновременное пребывание не больше одного человека на пять "квардратов".

Однако на опубликованных кадрах видно, что и в клубе Ibiza, и в кофейне TTSWTRS находилось гораздо больше людей – все столики были заняты, также как и танцпол. При этом большинство посетителей были без масок, а о соблюдении социальной дистанции смело забыли.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladimir Sotnikov (@vladimirsotnikov77) 12 Чер 2020 р. о 3:13 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladimir Sotnikov (@vladimirsotnikov77) 12 Чер 2020 р. о 2:34 PDT

Вечеринка в Ibiza Beach club. Видео: instagram.com/vladimirsotnikov77

Вечеринка в одесском TTSWTRS. Видео: facebook.com/bykvu

До этого мы писали, что похожая ситуация была в Киеве. Так, в сети появилось видео, которое было снято на Парковой аллее, там толпа стоит в очереди в ночной клуб или ресторан.

Также "Страна" рассказывала, что в Одессе в мае этого года, несмотря на карантин, устроили масштабные вечеринки. Тогда на все упреки администрация заведений отнекивалась, мол, несет ответственность лишь за наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников заведений.