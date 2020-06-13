Шахтеры "ЛНР" устроили бунт. Фото: pixabay

Во Антраците, который находится на территории неподконтрольной части Луганской области, продолжается забастовка шахтеров. Работники шахты "Комсомольская" требуют выплаты зарплат. При этом медиа, которые пишут о протестах, "ЛНР" блокируют. 

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

12 июня, когда в РФ и в "ЛНР/ДНР" отмечали День России, шахтеры пришли на пикет под здание городской администрации. Горняки стучали касками по асфальту, требуя погасить задолженность по зарплате.

В "ЛНР" говорят, что деньги задолжал беглый украинский олигарх Сергей Курченко, под контролем которого находятся поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса. 

При этом СМИ пишут, что в Антрацитовском районе под предлогом вспышки коронавируса был введен карантин с 7 июня. Блокировались подъезды к бастующей шахте. 

Также в "ЛНР" наблюдаются проблемы с мобильной связью и блокируются интернет-ресурсы. В частности, в "ЛНР" заблокировали известный сепаратистский сайт "Русская весна" за то, что он написали о протестах шахтеров в Антраците.

Ранее "Страна" писала о том, что в воскресенье, 7 июня, на шахтах, подконтрольных "ДНР", произошел обвал горной породы, погиб человек и еще один получил травмы.

Также мы сообщали, что "ЛНР" готовится закрыть неприбыльные шахты.

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