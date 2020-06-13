Кабинет министров Украины снял запрет на въезд иностранцев в Украину. Кроме того, правительство ослабило правила обсервации для лиц, которые прибывают из-за границы. Обсервация для граждан страны, которые прибывают из ОРДЛО и Крыма, отменена.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, а также Государственная пограничная служба

Согласно постановлению Кабмина № 477 от 12 июня, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабмина от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением Covid-19 и обсервацией.

Обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением коронавируса.

Отменяется требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий на Донбассе и с Крыма после восстановления пропуска лиц через КПВВ. На пунктах пропуска оборудуют пункты для медосмотра.

Документом также предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО, а именно то, что в период действия карантина лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Ранее "Страна" писала, то Польша открыла границы со странами Европейского союза, которые соседствуют с ней.

Также мы рассказывали, что аэропорты Украины откроют пункты пропуска, разрешив въезжать иностранцам.