Экс-нардеп и бывший партнер экс-министра экологии Николая Злочевского Александр Онищенко рассказал, что ситуация со взяткой руководству САП и НАБУ является "обычной темой" для антикоррупционных органов. Перед тем, как покинуть Украину, с ним произошла похожая ситуация.

Об этом он рассказал "Стране".

"Это обычная тема для НАБУ - провокация взятки. Хотя провокация взятки это уголовное преступление, и украинским законодательством это запрещено. У меня тоже был похожий эпизод с иным финалом. НАБУ предлагало мне деньги за закрытие "газового" дела. Еще до момента, когда начались резонансы и я уехал в Европу. Они вышли на меня через детектива НАБУ. Некий Сергей, представился родственником Холодницкого (главы САП - Ред.)", - сказал он.

Сперва, утверждает Онищенко, ему назвали сумму в полмиллиона долларов, однако в ходе переговоров она выросла в четыре раза.

"Он назвал сумму в 500 тысяч долларов, потом в переговорах дошли до двух миллионов. Они хотели меня развести. Но развел их я. Написал заявление в Генеральную прокуратуру о том, что меня провоцируют на взятку. Генпрокуратура взяла в производство. Потом я эмигрировал. В итоге, когда они просили деньги, и готовилась передача, переговорщика-фунта - хлопнули. Генпрокуратура хорошо сработала, деньги были помечены", - рассказал он.

Онищенко рассказал, что "фунту" дали за преступление шесть лет тюрьмы, но на свободу он вышел досрочно уже через два года.

"Причину не знаю - уже не следил", - добавил он.

Напомним, руководители САП и НАБУ устроили брифинг, на котором раскрыли детали дела о попытке вручить им взятку в размере $6 млн. Для этого, сообщил глава НАБУ Артем Сытник, они должны были закрыть уголовные дела о незаконном присвоении, растрате или завладении имущества против экс-министра экологии Николая Злочевского.