Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что основой причиной того, почему в Украине коронавирус ставит все новые рекорда по заболеваемости за сутки, является несоблюдение гражданами карантина.

Об этом он сообщил на брифинге министерства в субботу, 13 июня.

"То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина...Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", - отметил министр.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Также, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на Covid-19, кроме контактных лиц.

Министр добавил, что в субботу будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

Отиметим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также считает, что высокая заболеваемость связана с ослаблением карантинных мер.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве, несмотря на запрет, молодежь стояла в огромной очереди в ночной клуб.