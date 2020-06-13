Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что чиновники разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы, которая за последние пять лет была развалена.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

“За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их”, - сказал он.

Восстановленная служба, утверждает Степанов, будет отвечать всем необходимым мировым требованиям.

"Что же касается планов на будущее, мы четко знаем, и составили план восстановления санитарно-эпидемиологической службы. После этого она будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире. Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты", - рассказал он.

Минздрав разработал план восстановления санитарно-эпидемиологической службы. Смотреть с 12:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

До этого мы писали, что Степанов обратился к украинцам на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Украине, назвав происходящее "неутешительным трендом". В связи с этим гражданам посоветовали не игнорировать карантинные ограничения: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за сутки прошедшие сутки в Украине вирус выявили у рекордного количества человек. Заразились 753 человека. Всего в стране 30 506 случаев заражение вирусом. В Киеве за сутки заболели 72 украинца.