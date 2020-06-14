Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев рассказал “Стране” о новом покушении на себя и о том, как полиция мешает расследованию убийства его сына.

Напомним, что в декабре 2019 года в результате неудачного покушения на жизнь Вячеслава Соболева в центре Киева погиб его трехлетний сын - Александр. За покушение на Соболева и убийство его сына шести людям сообщено о подозрении.

По словам Вячеслава Соболева, люди, причастные к убийству его трехлетнего сына, теперь планируют новое покушение на него самого.

“До меня постоянно доходят слухи о том, что меня хотят убить, но я не сторонник верить слухам. А в этот раз пришла информация от проверенных источников, что люди, которые причастны к убийству моего сына, планируют новое покушение на меня. Их план - арестовать и посадить меня за то, что я якобы заказал убийство Лавреги и Семенова (Андрей Лаврега и Евгений Семенов - подозреваемые в убийстве трехлетнего сына Соболева - Ред.). Не понимаю, зачем они это делают, так как еще месяц назад, по моей информации, на них кто-то разместил “заказ”. Когда я об этом узнал, написал в Генпрокуратуру официальное письмо с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности для этих людей, так как их жизни угрожает опасность”, - заявил “Стране” Соболев.

По его словам, на этот раз организаторы заплатили за убийство депутата 200 тысяч долларов.

“Это чтобы киллеры довели дело до конца - то есть, убили меня. В декабре 2019-го же не получилось. А заказчик тот же, что и в первый раз”, - сообщил Вячеслав Соболев.

Однако имена людей, которых он считает заказчиком обоих покушений, депутат называть отказался. Но сообщил, что заказчиков двое, и они есть среди тех восьми человек, от которых он сразу после убийства сына требовал пройти проверку на детекторе лжи.

“Я не суд и не прокурор. Назову заказчиков, как только полетят самолеты, и мы получим неопровержимые доказательства вины”, - сказал Соболев. По его словам, есть люди, которые готовы подтвердить, что к ним приходили размещать заказ на убийство Соболева, но они живут не в Украине. Поэтому он не называет конкретных имен, пока не откроют авиасообщение.

Но некоторые подробности Вячеслав Соболев все же рассказал.

“У меня есть информация, что деньги за мое убийство платили двое людей. Знаю, что один заплатил 1 миллион долларов, а второй - 500 тысяч долларов. Эти люди есть среди тех восьми лиц, которых я называл ранее. Один из них осознанно разместил заказ, а второму пообещали, что за это решат определенные вопросы. Как говорится, нет человека - нет проблемы”, - отметил в комментарии “Стране” Вячеслав Соболев.

Напомним, что через несколько дней после гибели сына Соболев выступил перед прессой и назвал имена восьмерых человек, которых могут иметь отношение к заказу покушения на него.

Первыми он назвал фамилии бывших судей Хозяйственного суда — экс-главу суда Виктора Татькова и Артура Емельянова, еще двое — Руслан Брославський и Павел Малик. Также депутат призвал пройти полиграф мариупольского бизнесмена Николая Будыко и "девушку, которой посвятил 20 лет", и которая сейчас имеет успешный бизнес в Донецке — Евгению Бурун, а также Владимира Вильчинского, бывшего супруга жены Вячеслава Соболева. Следующий — "азовец" Михаил Иванюк "Булат". Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого считали "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.

Соболев публично предложил этим людям пройти детектор лжи, чтобы доказать, что они не причастны к покушению на него и убийству его сына.

Впрочем, с Александра Грановского Соболев свои подозрения снял: “Александр Грановский отреагировал сразу, и сейчас у меня нет к нему никаких вопросов, он постоянно в диалоге с нами. Он смог доказать, что не имеет к этому никакого отношения”, - отметил Соболев.

А вот остальные из названных лиц спустя полгода детектор лжи так и не прошли.

“Если люди, которые могут быть соучастниками преступления, отказываются проходить детектор лжи, для меня это тоже ответ. Артур Емельянов, Руслан Брославский, Владимир Вильчинский отказались пройти детектор. Михаил Иванюк говорил, что готов пройти детектор, но есть проблема. Я полгода добиваюсь, чтобы следствие назначило независимую экспертизу, но полгода меня “морозят”. Я последние 1,5 месяца пишу обращения в Генпрокуратуру, к следствию, с просьбой провести независимую экспертизу, а не их, полицейскую. Следствие Нацполиции ничего не делает, видимо, у них такая команда. Я получил ответ, что они готовы провести независимую экспертизу, но как выяснилось вчера, следователи будут проводить только полицейскую экспертизу. Господа полицейские пытаются не проводить независимую экспертизу”, - считает Вячеслав Соболев.

Он акцентирует, что расследование саботируется. За полгода с момента убийства независимая экспертиза так и не была назначена. А правоохранители, по словам Соболева, сливали данные расследования людям, которые могли быть причастны к покушению.

“В любом расследовании есть три пути: вниз, вверх и в сторону. Так вот на определённом этапе дело пытались увести влево-вправо, а то, что происходит сейчас - они идут вниз, пытаются просто замять дело. Я только что был у следователя и спрашивал, что он сделал за полгода, а он молчит. Юсупа Абуева объявили в международный розыск, и то, не могли его найти, а наши великие правоохранители еще и фамилию его с ошибками написали. А второй подозреваемый, Юрий Ткаченко, до сих пор в международный розыск даже не объявлен, спустя 7 месяцев”, - возмущен Вячеслав Соболев.

Он отмечает, что лично как потерпевшая сторона предоставил следствию все материалы дела, все документы, все доказательства. Но реакции нет.

“Я готов вслух на все камеры страны сказать, что полиция ничего не делает. За что они получают зарплату, если не проводят расследование? Я сам провожу расследование убийства сына, своими силами, а полиция только мешает. Пытался давать им информацию, а они сделали все, чтобы это испортить. Вот, например, я говорю, что завтра человек, причастный к покушению, будет там-то. А что делали полицейские? У меня есть факты, как они предупреждали его и давали сбежать. Полиция сливала информацию”, - говорит Вячеслав Соболев.

Он утверждает, что за полгода, что он проводит собственное расследование, собрал много доказательств. Но уже не знает, к кому с ними идти. Так как, по его словам, преступников “крышуют” госчиновники.

“У меня есть информация по киллерам, которые работают по мне на территории Украины, но информацию некому дать, так как их крышуют люди в органах власти. У меня есть подтверждение, что к подготовке моего убийства были причастны определенные государственные структуры”, - утверждает Вячеслав Соболев.

Депутат отметил, что не доверяет правоохранителям, проводит собственное расследование, сам привез в Украину двух свидетелей — бывших товарищей одного из подозреваемых, Юсупа Абуева, но готов предоставить всю собранную самостоятельно информацию Владимиру Зеленскому. Соболев неоднократно обращался к президенту с просьбами о встрече, но ответа не получил.

“Очень надеюсь, что Зеленский найдет на меня в своем плотном графике пару минут, он же гарант Конституции. Почему такое огромное внимание президент уделяет убийству белорусского журналиста Павла Шеремета? Мне непонятно. А то, что в центре столицы стреляли из снайперской винтовки и убили моего сына, и все как-то тихо - это нормально? То есть, граждане Украины менее ценны, чем граждане других стран? Или нужно быть журналистом, чтобы о тебе вспоминал президент?”, - рассуждает Вячеслав Соболев.