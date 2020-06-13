В международному аэропорту "Борисполь", что находится под Киевом, хотят сократить штат на несколько сотен человек. Причина увольнения 700 работников - падение доходов аэропорта из-за закрытия границ и отмены рейсов.

Об этом заявил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин во время пресс конференции 13 июня в аэропорту, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончилась соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка", - сказал Рябикин.

Даже после запрета авиаперевозок в середине марта за три месяца карантина в аэропорту "Борисполь" все равно были необходимые расходы для обеспечения деятельности, но их удалось сократить почти втрое - с 300 млн грн в месяц до 120 млн в месяц.

Руководитель аэропорта также сообщил, что аэропорт получил дополнительную кредитную линию, что позволило выплачивать сокращенную зарплату из расчета 2/3 от ставки.

"С точки зрения нашей операционной готовности осуществлять деятельность у нас проблем нет. С точки зрения нашей прибыльности и доходности в будущем, то очень сложно строить какие-то планы. Понятно, что с увеличением привлечения кредитов, у нас значительно больше тратится на погашение этих обязательств в будущем. То есть наша доходность точно упадет, а что касается темпов восстановления доходов, то это будет зависеть от темпов восстановления пассажиропотока", - заметил он.

По прогнозам международных авиационных организаций, пассажиропоток конца 2019 в мире удастся восстановить примерно в конце 2023 года.

Ранее "Страна" писала, что внутреннее авиасообщение открыли только 5 июня, тогда аэропорты смогли начать работу. До этого рейсы прибывали очень редко - с гуманитарным грузом или с эвакуированными украинцами.

Также "Страна" рассказывала, что с 155 июня Украина открывает международное авиасообщение.