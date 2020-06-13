Семья погибшего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП, которое спровоцировал пьяный на тот момент актер Михаил Ефремов, отказалась принимать извинения и деньги от актера. Они намерены добиться справедливого наказания для виновника трагедии.

Об этом сообщил их адвокат, передает Telegram-канал Life Shot.

"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - говорится в сообщении.

Также адвокат уточнил, что попытки Ефремова мирно урегулировать ситуацию неуместны, а денег от него семья погибшего не возьмет.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - рассказал он.

Напомним, вечером 8 июня едва державшийся на ногах актер Ефремов сел за руль своего джипа "Гранд-Чероке" и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. При этом нетрезвое состояние Ефремова уже установила экспертиза, хотя это было видно даже по кадрам с места происшествия.

Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. Прощание с ним состоялось в траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского (Склиф) 11 июня.

Сам Ефремов во время пребывания в зале суда засветил на шее глубокую багровую борозду, которая является признаком попытки суицида, однако пару дней спустя решил записать видеообращение к семье Захарова, в которой просил прощение и обещал помочь их всем, что будет необходимо.