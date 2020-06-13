Чиновники из Украинского центра оценивания качества образования после того, как правительство решило отменить пробное Внешнее независимое оценивание, предложили школьникам пройти его онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.

Поэтому в УЦОКО предложили всем, кто уже оплатил доступ к пробному ВНО, пройти тестирование дома. Для этого необходимо:

15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

выполнить задание тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.

В свою очередь эксперты УЦОКО проверят каждое задание 4-х популярных предметов и предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

Тетради для проведения пробного тестирования, утверждают чиновники, находятся на пунктах проведения тестирования. О том, когда их можно будет забрать, школьники смогут ознакомится в личных кабинетах на сайте УЦОКО.

Напомним, сегодня стало известно о решении Кабинета министров отменить пробное Внешнее независимое оценивание, которое должно начаться уже в понедельник, 15 июня. Сами чиновники из УЦОКО узнали об этом из интернета.

Также "Страна" писала, что на для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания знаний зарегистрировались 379 493 человек.