Пробное ВНО можно будет пройти онлайн. Что для этого нужно
Чиновники из Украинского центра оценивания качества образования после того, как правительство решило отменить пробное Внешнее независимое оценивание, предложили школьникам пройти его онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.
Поэтому в УЦОКО предложили всем, кто уже оплатил доступ к пробному ВНО, пройти тестирование дома. Для этого необходимо:
- 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;
- выполнить задание тестовой тетради;
- до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
- получить свой результат за тестирование.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.
В свою очередь эксперты УЦОКО проверят каждое задание 4-х популярных предметов и предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.
Тетради для проведения пробного тестирования, утверждают чиновники, находятся на пунктах проведения тестирования. О том, когда их можно будет забрать, школьники смогут ознакомится в личных кабинетах на сайте УЦОКО.
Напомним, сегодня стало известно о решении Кабинета министров отменить пробное Внешнее независимое оценивание, которое должно начаться уже в понедельник, 15 июня. Сами чиновники из УЦОКО узнали об этом из интернета.
Также "Страна" писала, что на для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания знаний зарегистрировались 379 493 человек.