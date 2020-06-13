Украинский журналист издания "Радио Свобода" Павел Казарин, который постоянно выступал против политики Кремля и критиковал российскую власть, имеет два российских паспорта. Свои паспорта он получил в 2014 году, после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Причем паспортами он активно пользовался.

Об этом говорится в статье "Страны" относительно двойного гражданства журналиста.

Судя по документу о пересечении границы, которым располагает "Страна", Павел Казарин 12 мая 2014 года прилетел в Москву из Киева по российскому паспорту.

При этом, еще 10 мая журналист, судя по его Facebook, был в Киеве.

Подробнее об истории с паспортами и двойным гражданством журналиста можно прочитать в материале "Страны".

Также мы рассказывали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два табу, которые введут, если разрешат украинцам иметь двойное гражданство.