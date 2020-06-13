В Лондоне взяли в коробку памятник Черчиллю, чтобы к нему не добрались вандалы. Фото
Перед трехдневными акциями протеста, которые пройдут в Лондоне против расизма и полицейского произвола, городские власти закрыли щитами памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю возле парламента. Также они закрыли военный мемориал Кенотаф, который находится в центральной части города, чтобы защитить их от агрессивно настроенных активистов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Во время протестов в воскресенье в связи с убийством Джорджа Флойда в США демонстранты повредили ряд памятников, в том числе памятник Уинстону Черчиллю - на нем появилась надпись "он был расистом".
Фото: The Sun
Смерть Флойда вызвала протесты в Соединенных Штатах и Европе и привела к дебатам в Британии о памятниках тем, кто причастен к империалистическому прошлому страны.
Скульптуры работорговцев были снесены, а власти в городе Пул в британском графстве Дорсет заявила, что может убрать статую основателя всемирного скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла, чтобы защитить ее.
Фото: w8media
Ранее "Страна" писала, что на акциях протеста в Британии разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.
Также мы рассказывали, что в Лондоне протестующие против насилия атаковали полицейских и их лошадей.