За прошедшие сутки, 12 июня, коронавирусом в рядах Вооруженных сил заразились 19 человек.

Об этом говорится в сообщении командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 13 июня в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 173 человека. Всего за время пандемии выздоровели 169 человек, летальных исходов – 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 93 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

В больницу за прошедшие сутки пришлось отправить семь бойцов. Остальные находятся на самоизоляции в воинской части. Их в ближайшее время направят в Национальный военно-медицинский клинический центр. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом - 753 человека.За сутки скончались 10 человек. Общее число заболевших достигло 30 506 украинцев. Из них в Киеве коронавирус подтвердился у 72 человек.