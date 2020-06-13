Посредником при передаче им взятки в размере 6 млн долларов был Евгений Шевченко, который не раз фигурировал в подобных делах и прославился как "агент НАБУ". Шевченко заявил, что заместитель главы киевской налоговой службы Николай Ильяшенко, который передавал через него взятку руководителям САП и НАБУ для того, чтобы закрыть дело, был его другом.

Журналист "Страны" задал вопрос Еврению Шевченко о том, почему он, который всей стране известен как агент НАБУ, стал посредником в этом деле. Ведь и Ильяшенко, и в Burisma наверняка знали, что он уже участвовал в подобных делах и "сдавал" взяточников.

Шевченко ответил, что Ильяшенко его друг, они дружат уже четыре года. По словам Шевченко, Ильяшенко на него вышел 3 июня с просьбой посодействовать в решении вопроса. На остальные вопросы не ответил, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере шесть миллионов долларов, чтобы закрыть дела против Николая Злочевского. Посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Ильяшенко, последнему уже предъявили подозрение.