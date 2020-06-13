В Украине - скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытия дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Злочевский - одна из ключевых фигур в деле бывшего вице-президента США Джо Байдена, вокруг которого в США разгорается коррупционный скандал.

Сын Байдена работал в фирме Злочевского "Буризма", где получал астрономическую зарплату. И это в то время, когда его отец курировал Украину от США.

Правда, нынешний скандал с экс-вице-президентом формально не связан. Но все равно дело получается громкое и резонансное. А сам размер взятки уже называют рекордным в украинской истории. Но по нему довольно много вопросов.

Что известно о взятке

О том, что глав НАБУ и САП хотели подкупить, стало известно еще вчера. Антикоррупционное бюро заявило, что некий беглый экс-чиновник через своего посредника в Киеве пытался передать Сытнику и Холодницкому пять миллионов долларов.

Посредником стал высокопоставленный чин столичной налоговой. НАБУ опубликовало фото этих денег.

В тот же день, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что таинственный взяткодатель - это экс-министр экологии Николай Злочевский. А его сообщник - сотрудник "Буризмы" Андрей Кича.

А депутат Гео Лерос опубликовал несколько фото с задержания.

На сегодняшней пресс-конференции Артем Сытник подтвердил эту информацию. Он заявил, что задержаны три человека. Первый - замначальника киевской налоговой. Фамилию глава НАБУ не назвал, но речь идет о Николае Ильяшенко - весьма влиятельном человеке в системе налоговых органов.

Второй задержанный - доверенное лицо Злочевского и, возможно, работник его компании "Буризма" (вероятно, речь об упомянутом Киче).

А также еще одна задержанная.

Сначала антикоррупционерам предлагали миллион долларов за то, чтобы дело было передано в другие органы. Получив отказ, предложили уже пять миллионов - за закрытие производства до 14 июня, ко дню рождения Злочевского. Эти деньги и были иъзяты - а к ним еще миллион в багажнике первого замглавы налоговой.

То есть всего шесть миллионов долларов. "Это рекордная сумма (взятки - Ред.) в истории Украины", - заявил Сытник.

При передаче денег взяткодателям вручили поддельное постановление о закрытии уголовного дела за подписью Холодницкого. Причем глава НАБУ заявил, что у преступников были подельники в генпрокуратуре, которые проверяли, внесено ли закрытие дела в реестр (это видно в онлайн-режиме благодаря специальным идентификаторам).

Холодницкий добавил, что мониторинг ЕРДР по этому делу проводил сотрудник Офиса генпрокурора. И теперь антикоррупционеры ждут, что Ирина Венедиктова проведет служебное расследование по этому поводу.

При этом, по словам спецпрокурора, в реестр были намеренно внесены фейковые сведения "в рамках имитационных мероприятий".

Какое дело хотели закрыть?

Как сообщил Сытник, речь идет о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован. То есть, речь идет о делах времен Виктора Януковича.

Глава НАБУ также заявил, что это дело никак не связано с Хантером Байденом - работавшим в "Буризме" сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Реал Банк" был одним из первых обанкротившихся финучреждений после побега из Украины Виктора Януковича. Крупнейшим клиентом банка была группа компаний ВЕТЕК, принадлежавшая Курченко.

След владельца "Буризмы" может быть в том, что его предприятие Херсонская нефтеперевалка фигурировало как залог при кредитовании "Реал-банка" деньгами государства.

Видимо, это и расследует НАБУ.

Фабула дела о взятке

Источники в НАБУ рассказали "Стране" фабулу дела.

В нем есть трое подозреваемых - Ильяшенко, Кич, а также Елена Мазурова (вероятно - она имелась в виду, когда в НАБУ говорили о бывшем работнике налоговой, близком к Злочевскому). Также в деле есть Евгений Шевченко - человек, через которого эта троица пыталась передать взятку. Шевченко, давний знакомый Ильяшенко, собственно, и был агентом НАБУ, который потом сдал всех с поличным.

Ильяшенко назначил Шевченко 1 июня встречу в своем кабинете. Однако тот прибыть не смог, и говорили они по телефону. Затем чиновник налоговой сбросил агенту номер уголовного производства, которое нужно было закрыть.

После этого по телефону продолжили договариваться уже о сумме. Сначала предлагали миллион долларов за смену подследственности и передачи дела в Нацполицию. Потом - два за закрытие дела в НАБУ. Их предлагалось передать главе детективов Калужинскому.

Шевченко на следующий день перезвонил Ильяшенко и заявил, что отказывается. Тогда тот поднял предложение до пяти миллионов долларов.

3 июня агент НАБУ передал сведения о предложении в правоохранительный орган. Там открыли дело. После чего он продолжил общаться с Ильяшенко в мессенджерах - в частности, по телеграму.

5 июня они наконец встретились лично в служебном кабинете налоговика, где обсуждали детали закрытия дела на Злочевского, чтобы он мог вернуться в Украину к 14 июня. Также Ильяшенко заявил агенту, что эмиссарами Злочевского являются два других, позднее задержанных, фигуранта дела (Кич и Мазурова). Именно они согласовывали итоговую сумму взятки. В том числе по телефону во время встречи с агентом НАБУ.

50 тысяч долларов Ильяшенко решил взять себе за посредничество.

10 июня агент сообщил налоговику, что взятку будет получать лично Назар Холодницкий. Параллельно представители Злочевского направили в НАБУ, по предварительной договоренности с Ильяшенко, ходатайство о закрытии уголовного дела.

Налоговик, по версии следствия, при этом самовольно увеличил сумму взятки для представителей Злочевского с 5 до 6 миллионов долларов и вызвался лично передать ее. Встреча произошла на территории налоговой по улице Шолуденко в Киеве. Там присутствовали все трое заказчиков плюс агент НАБУ, которые передал постановление о закрытии дела.

Затем заказчики начали требовать, чтобы в реестре поменяли статью, которая обосновывала закрытие дела. Но в итоге согласились оставить старую. После этого Ильяшенко провел агента в комнату для получения денег, передав пять миллионов, а один оставив себе.

После чего его и взяли с поличным.

Странные посредники

Один из наиболее странных моментов этой истории - это сам способ передачи денег.

Посредником в этом деле был выбран Евгений Шевченко - давно вскрытый агент Бюро, который участвовал во многих провокациях этого ведомства. Еще в 2018 году он дал несколько интервью, в которых признался в своей работе на НАБУ и подробно рассказал, как сдавал людей, которые через него пытались давать взятки.

Журналист "Страны" задал вопрос Евгению, который пришел на эту пресс-конференцию - почему Ильяшенко решил выбрать его в качестве посредника, если он наверняка знал, что тот агент НАБУ и уже не раз выступал в роли "подсадной утки".

Шевченко ответил, что Ильяшенко его друг на протяжении четырех лет. По словам Шевченко, Ильяшенко на него вышел с просьбой посодействовать в решении вопроса. На остальные вопросы не ответил, сославшись на тайну следствия.

Шевченко также отрицательно ответил на вопрос был ли у него прежде успешный опыт передачи взятки от Ильяшенко (если таковой опыт имелся, то это бы хоть как-то объясняла такой выбор посредника).

Те же вопросы журналисты задавали Сытнику с Холодницким. Но они не ответили по существу. Глава САП заявил, что "результат вы видите на столе" - рядом лежала гора долларов - а частности не важны. А шеф НАБУ ответил, что ему трудно комментировать "внутренний мир" тех, кто передает взятки.

То есть пока это главный вопрос к "самой крупной взятке в истории Украины". И отсутствие ответа на него дает повод предположить, что взятка могла быть провокацией.

То есть, сам Шевченко, выполняя задание НАБУ, вышел на своего старого знакомого Ильяшенко с предложением "решить вопрос" и тот повелся.

Так считает, например, экс-нардеп Александр Онищенко, который в 2016 году попал в похожую ситуацию.

"Это обычная тема для НАБУ - провокация взятки. Хотя провокация взятки это уголовное преступление, и украинским законодательством это запрещено. У меня тоже был похожий эпизод с иным финалом. НАБУ предлагало мне заплатить им деньги за закрытие "газового" дела. Еще до момента, когда я уехал в Европу. Они вышли на меня через детектива НАБУ. Некий Сергей, представился родственником Холодницкого (главы САП - Ред.)", - сказал Онищенко "Стране".

Сперва, утверждает Онищенко, ему назвали сумму в полмиллиона долларов, однако в ходе переговоров она выросла в четыре раза.

"Он назвал сумму в 500 тысяч долларов, потом в переговорах дошли до двух миллионов. Они хотели меня развести. Но развел их я. Написал заявление в Генеральную прокуратуру о том, что меня провоцируют на взятку. Генпрокуратура взяла в производство. Потом я эмигрировал. В итоге, когда они просили деньги, и готовилась передача, переговорщика-фунта хлопнули. Генпрокуратура хорошо сработала, деньги были помечены", - рассказал он.

Однако, все же трудно поверить, что Ильяшенко, даже если б ему предложил Шевченко "порешать вопрос" согласился бы на это, зная его специфическую работу на НАБУ (если, повторимся, у него не было до того уже успешного опыта решения коррупционных вопросов в НАБУ через Шевченко).

По еще одной версии, вся эта история, от начала до конца мистификация.

Защита антикоррупционеров

Впрочем, в обоих случаях (провокация или мистификация), очевидно, что руководство антикоррупционных органов могло пытаться решить таким образом и политические задачи.

Тут стоит сказать, кто такой Николай Ильяшенко. Это очень известный в налоговом мире человек по решению разного рода вопросов. Во времена Порошенко его активно связывали с ближайшим окруженем экс-президента. В частности, с Кононенко.

А сейчас он якобы наладил контакт с главой Офиса президента Ермаком. По крайней мере, эту тему уже начали активно "качать" враги Ермака.

Об этом, например, уже заявил нардеп Гео Лерос, который ведет с главой ОП открытую войну.

То есть, первая политическая задача - удар по Ермаку.

А вторая - укрепление позиций Сытника и Холодницкого. Над обоими сейчас, как уже писала "Страна", висит угроза увольнения. И раскрытие супер-взятки может затруднить для Офиса президента организацию этот процесса. Тем более, если к делу начнут приплетать Ермака.

Кроме того, сами Сытник и Холодницкий уже обвинили в содействии преступникам еще одну "конкурирующую фирму" - Офис генпрокурора, глава которого Ирина Венедиктова не так давно выступила с резкой критикой работы САП.

Впрочем, если это дело рассыплется из-за традиционных нестыковок и слабости доказательной базы, то эффект может для Сытника и Холодницкого оказаться обратным.