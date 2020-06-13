Несмотря на большое количество случаев коронавируса в Киеве и на то, что в Киеве, в отличие от многих городов Украины не сняли ограничения на посещение заведений общественного питания внутри помещения, киевляне и бизнесмены нарушают запрет.

В сети появилось видео, которое было снято на Парковой аллее, там толпа стоит в очереди в ночной клуб или ресторан.

Видео разместила Facebook-страница "Наш Киев".

В подписи к видео сообщается, что его прислал один из подписчиков сообщества.

На видео видно, что очередь тянется в пару сотен метров. Молодые люди без средств защиты стоят близко к друг другу, разговаривают, веселятся и явно ждут, пока их запустят в помещение.

Напомним, что вчера в Киеве мобильные бригады, в которые входят правоохранителей и работники коммунальных предприятий, проверяют заведения общественного питания на предмет соблюдения карантинных требований.

Как писала "Страна", в Киеве кафе и рестораны откроют, если будет меньше 50 случаев коронавируса за сутки. Сегодня же выявили 72 зараженных.