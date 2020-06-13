В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса.

Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.

Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.

Отметим, что оба вчера были на на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен вчера вечером.

Днем ранее мы писали о том, что коронавирус также подтвердился у жены президента Украины Елены Зеленской, из-за чего глава государства решил уйти на самоизоляцию.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро 13 июня, вирус выявили у рекордного количества украинцев. Заразились 753 человек. Всего в стране было 30 506 случаев заражение вирусом. Из них в Киеве заболели 72 человека.