В Турции - уже второй религиозный скандал за последнее время, который грозит вылиться в крупный конфликт с соседней православной Грецией и Россией.

Не успели улечься страсти после попыток турецких властей реанимировать дело о поддержке госпереворота против Вселенского патриарха Варфоломея, который в разгар предвыборной кампании Порошенко предоставил Украине Томос, как назрел новый инцидент.

Турки заявили о желании превратить в мусульманскую мечеть собор Святой Софии в Стамбуле (в Турции его называют Айя-София).

Бывший православный храм византийских времен уже был превращен в мечеть после захвата Константинополя османами, но сейчас это музей и памятник ЮНЕСКО.

Президент Эрдоган поручил помощникам изучить возможность снова сделать там мечеть, пишет газета Hurriyet.

2 июля Госсовет Турции (аналог нашего Верховного суда) должен вынести свой вердикт по этому щекотливому вопросу.

"Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация", - объявил президент Турции.

Намерения Анкары вызвали возмущение в православном мире.

Соседняя Греция, с которой у Турции давние разногласия по разным вопросам, восприняла это как атаку на христианский мир, ведь в сборе сохранились древние византийские фрески и многие воспринимают его как один символов христианства.

История с собором может стать спусковым крючком в конфликте между странами, которые и так накалены из-за спора вокруг пограничных шельфовых месторождений и миграционного кризиса.

Некоторые эксперты даже не исключают военного столкновения.

Афины и Анкара уже обменялись резкими заявлениями.

"Единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - заявил греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос в интервью телеканалу Star.

Турки ответили, мол, у греков забыли спросить.

"Разве мы должны спрашивать разрешения у других по поводу того, где в Турецкой Республике нам читать азан или Коран? Греция - последняя страна, которая может поучать Турцию в этом вопросе. Афины являются единственной столицей в Европе, где нет мечети. Айя-София - собственность Турецкой Республики, и она завоевана", - отреагировал Мевлют Чавушоглу, глава МИДа Турции.

Ситуация вокруг Софии не добавит понимания и в отношениях Турции с Россией, с которой в конце февраля чуть не случилась война в Сирии.

Кстати, глава российского МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отменили запланированный на 14 июня визит в Турцию - причины не уточняются, но софийский скандал, по мнению экспертов, может быть одной из них (наряду с проблемами по Сирии и Ливии).

Более того, даже среди мусульман заявление Эрдогана вызвали противоречивую реакцию.

Духовные лидеры Египта, с которым у Турции также напряженность, обвинил Эрдогана в использовании в личных целях религии под предлогом установления халифата.

"Эрдоган продолжает использовать религию ради своих амбиций, чтобы усилить преследования у себя дома и поддержать идею о халифате за рубежом. Завоевание Стамбула является высшим завоеванием, которое было выполнено османским султаном Фатихом Султаном Мехметом. Мехмет не имеет никакого отношения к Эрдогану", – говорится в заявлении египетского муфтията на их странице в Facebook.

Зачем турки начали ворошить чувствительную межрелигиозную тему и что это значит для Украины, выясняла "Страна".

Протесты греков и РПЦ, молчание Варфоломея и ПЦУ

Еще в конце мая, в честь окончания месяца Рамадана, в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о взятии Стамбула турками. Уже тогда это спровоцировало бурную реакцию в христианском мире. Власти Греции назвали это оскорблением международного сообщества и вызовом религиозным чувствам христиан по всему миру.

Отреагировала и Русская православная церковь.

"Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились", - заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

А вот Вселенский патриархат Варфоломея, который находится в Стамбуле, пока хранит молчание. В экспертной среде отсутствие реакции Варфоломея связывают с его тотальной зависимостью от турецких властей, особенно на фоне обвинений в адрес Варфоломея в соучастии в попытке переворота в Турции и в связях с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

К слову, шесть лет назад, когда уже всплывал вопрос о превращении Софии в мечеть, Варфоломей был куда более решителен.

"Мы будем противостоять этому, и все христиане, будь то православные, католики или протестанты, будут с нами. Святая София была построена, чтобы быть свидетельством христианской веры, и если она должна снова стать местом религиозного поклонения, то она должна стать только христианским храмом", - заявлял тогда "отец томоса".

Но сейчас он хранит красноречивое молчание.

В "подшефной" Варфоломею ПЦУ также не хотят комментировать тему собора Святой Софии.

"Не владею информацией касательно таких намерений Турции", - заявил "Стране" секретарь епархиального совета львовской епархии ПЦУ Иван Сас.

40 миллионов или намаз

Софийский собор является памятником византийского зодчества, возведенным в 6 веке, чтобы увековечить славу Константинополя.

После падения Византийской империи собор превратился в мечеть. Лишь в 1935 году основатель турецкой республики Кемаль Ататюрк приказал превратить его в музей, убрав штукатурку с христианских фресок и мозаик.

Возможность возвращения собору Святой Софии статуса мечети власти Турции рассматривают уже год. С точки зрения Эрдогана плюсом станет его бесплатное посещение для туристов.

"Все решения, касающиеся собора Святой Софии, являются вопросом национального суверенитета", - заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

Провластные ресурсы обнародовали опрос, согласно которому 89,5% турков хотят, чтобы собор святой Софии был мечетью, а не музеем.

Хотя мнения разнятся. Часть турок смотрит на этот вопрос с финансовой точки зрения.

"Я - против такой идеи, пусть это остается музей. Туда постоянно стоят очереди из туристов, а если сделают действующую мечеть, то мы их потеряем. Из 7 миллионов ежегодных посетителей музеев в Стамбуле больше половины, около 4 миллионов идут именно в Айя-Софию. Даже султанский дворец Топкапы посещает меньше людей. Билет в музей стоит 100 лир (около 400 грн, - прим. ред.). На туристах собор зарабатывает больше 40 миллионов в год, а будет мечеть - доходы пропадут", - говорит нам Тулга Оручолу, предприниматель из Стамбула.

Другие - за превращение в мечеть.

"Если такое случится, то будет историческим решением. Наши предки завоевали этот собор, сделали там мечеть. Это память и аманат (вверенное на хранение). Пусть там снова звучит намаз", - полагает Серкан Аксой.

"Собор Святой Софии - это символ завоевания. Повторное открытие Айя-Софии в качестве мечети - это не просто необходимость и претензия на реликвию завоевания, а вопрос суверенитета и независимости", - заявил в парламенте Мустафа Дестиджи, лидер Партии великого единства.

В турецкой оппозиции идею Эрдогана критикуют и считают, что темой Софийского собора он пытается отвлечь внимание от ухудшения экономической ситуации, создавая искусственную повестку дня.

Также по их мнению, Эрдоган выбрал для текущей задачи заклятого врага, Грецию, и разыграл карту с православным собором, который в Афинах считают греческим наследием.

Дойдет ли до войны Греции с Турцией

Главный вопрос - как ситуация вокруг Святой Софии повлияет на отношения Греции и Турции и может ли дойти до вооруженного конфликта.

В экспертной среде полагают, что две страны сейчас - в шаге от крупной стычки.

"В напряженных отношениях двух стран играет роль несколько факторов, и ситуация с собором - лишь один из них. Параллельно развивается давний конфликт Афин и Анкары вокруг Кипра, где полвека назад уже были столкновения, после которых северная часть острова стала непризнанной турецкой республикой, остальная часть отошла грекам. Сейчас - новое противостояние из-за попыток Анкары начать поиски нефти и газа на кипрском шельфе, хотя официально это не территория Турции. Плюс - постоянные споры из-за островов. К тому же, Эрдоган демонстрирует экспансионистские устремления, утверждая, что Турция имеет право на все территории Османской империи. Еще один фактор - миграционный. Турция периодически открывает границу с Грецией для беженцев из Сирии (последний раз - во время эскалации в Сирии в конце февраля), что дополнительно раздражает Афины. Стычки в воздухе и на море на Кипре между турками и греками - не редкость. Если Святую Софию сделают мечетью, обострения, вплоть до военного конфликта, возможно, не избежать. Все зависит от того, как далеко пойдут Афины и Анкара. Хотя Греция в военном плане не такая мощная, как Турция, и давно не воевала", - объясняет "Стране" греческий журналист Костас Панагопулос.

В этой ситуации, говорят эксперты, Греция может обратиться за помощью к США.

"Анкара всячески стремиться повысить влияние в регионе и избавиться от американского влияния. Греческие же власти в последнее время тяготеют к проамериканскому вектору в ущерб отношениям с ЕС и Россией. Однако поможет ли Вашингтон грекам в возможном конфликте с Турцией, спорный вопрос. Во-первых, у США своих забот хватает (протесты, выборы, коронавирус), во-вторых, вряд ли Вашингтон захочет вмешиваться в конфликт двух стран НАТО и нарушать баланс в восточном Средиземноморье. Не исключено, что Греции придется пересмотреть отношения с США", - сказал нам Майкл Вилсон, эксперт центра по исследованию проблем Средиземноморья в США.

По другой версии, США могут все-таки вмешаться в конфликт, учитывая рост напряжения в отношениях с Турцией.

По мнению экспертов, и кипрские шельфы, и собор Святой Софии могут стать лишь предлогом для передела сфер влияния в регионе. И если раньше Вашингтон пытался поддерживать равновесие между Грецией и Турцией, поскольку обе страны входят в НАТО, то сейчас ситуация меняется.

Последний козырь Эрдогана

В Турции также говорят о внешнеполитических последствиях.

"По-моему, ни у кого не вызывает сомнений то, что вопрос Айя-Софии это сугубо турецкое дело. Но это не значит, что у этого решения не могут быть внешнеполитических последствий, реакции или недовольных тем, что православный храм стал мусульманским, или тем, что достояние мирового наследия станет недоступным. В этом смысле самый главный вопрос заключается в том, что будет с мозаикой, её замажут или перенесут? Так или иначе для туристов Айя-София уже не будет такой привлекательной. Один из турецких обозревателей вообще пишет, что, странно создавать такую проблему, связанную с православным храмом, когда у тебя назревает конфликт в восточном Средиземноморье c Грецией, и в Ливии с Россией, которые также являются православными государствами. То есть я так полагаю, автор намекает, что тема в целом создана не только для того, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических трудностей, в которой оказалась республика, а для того, чтобы воспользоваться этим вопросом за столом переговоров с Грецией и Россией", - пишет Телеграмм-канал "Повестка дня Турции".

Есть и внутренняя подоплека. Эрдоган с помощью религиозной темы пытается улучшить падающий рейтинг и отвлечь народ от крушения экономике на фоне коронавирусного кризиса, считает живущий в Украине турецкий журналист Юнус Эрдогду.

По его мнению, нам самом деле Эрдоган не хочет сделать из собора святой Софии мечеть, а все движения вокруг этого вопроса связывает с политическими играми.

"Святая София - это последний козырь Эрдогана, который теряет общественную поддержку из-за экономического кризиса. Консервативное исламистское правительство в Турции, когда теряет рейтинги, всегда начинает говорить об открытии "мечети Святой Софии". Эрдоган при необходимости может вынести этот вопрос на референдум и покажет поддержку якобы 89,5% - и будет казаться, что это его поддержка. Эрдоган готовится создать систему, как в Иране. Поэтому ему нужна общественная поддержка, чтобы навсегда остаться у власти. Президент Турции неискренен, поскольку незадолго до этого оппозиционная "Хорошая партия", которую возглавляет Мераль Акшенер, не дожидаясь решения Эрдогана, направила запрос в парламент на рассмотрения возможности открыть Собор Святой Софии для мусульманских молитв. Но правящая партия проголосовала против рассмотрения этого предложения. Если бы Эрдоган действительно хотел , партия Эрдогана поддержала бы это предложение закона. Дело в том, что Эрдоган заинтересован, чтобы инициатива принадлежала только ему, и решение было принято только им, а не другими партиями. Подняв тему Айя-Софии Эрдоган, пытается отвлечь внимание от ухудшения экономической ситуации", - сказал нам Эрдогду.

Кстати, еще год назад, перед местными выборами, турецкий президент говорил, что "вначале нужно заполнить Голубую мечеть, которая находится напротив, и только потом говорить об Айя-Софии".

"Но теперь он вновь вернулся к этой теме, переложив ответственность на судебные органы. На самом деле партия Эрдогана может с легкостью в парламенте проголосовать в пользу изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, но она этого не делает, чтобы президент мог потом сказать "таково было решение суда", - полагает журналист Джан Атаклы.

После Софии возьмутся за "гюленовцев"

Помимо "Софийского вопроса", турецкие власти, по мнению экспертов, для спасения рейтинга будут продолжать борьбу с последователями проповедника Гюлена - противника Эрдогана.

"Исламизация, игры на историческом прошлом, борьба с оппозицией - нынешняя политика Анкары", - говорит Эрдогду.

Это может коснуться и Украины, где живут оппозиционно настроенные турки, выдачи которых Эрдоган требует у Зеленского.

Зеленский, напомним, после общения с Эрдоганом во время его визита в феврале, поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений в Украине, связанных с организацией Гюлена.

Проповедник создал по всему миру сеть своих последователей и школ под названием "Хизмет" (в переводе - "служба"), которые финансируют его друзья-предприниматели.

"Не исключаю, что следующим вопросом после Софии будет выдача "гюленовцев", - полагает Эрдогду, который также находится в "черном списке".