Семья американского политика Джо Байдена не имеет отношения к делу о попытке дать взятку руководителям антикоррупционных органов в Украине в размере шести миллионов долларов.

Об этом в ходе брифинга 13 июня рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий

"Давайте раз и навсегда разберемся: Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют", - сказал он.

После него высказался и директор НАБУ Артем Сытник, призывая общественность не додумывать политического подтекста данному делу.

"Давайте не превращать дело в какой-то политический подтекст", - уточнил он.

По их словам, дело, которое хотели закрыть за 6 млн, расследовалось по деяниям Злочевского ещё во времена Януковича.

Напомним, в ходе того же брифинга руководители антикоррупционных органов рассказали, что для получения шести миллионов долларов, им необходимо было закрыть дела против Николая Злочевского. Кроме того, по их словам, правоохранители задержали сотрудники компании Burisma.

Ранее журналист Сергей Лещенко рассказывал, как экс-чиновник времен президентства Петра Порошенко попытался передать взятку директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому в размере $6 миллионов. Такую сумму злоумышленник хотел заплатить руководителям ведомств за закрытие дела о незаконном присвоении, растрате или завладении имущества.