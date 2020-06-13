В НАБУ и САП сообщили, что посредником при передаче им взятки в размере 6 млн долларов был Евгений Шевченко. Между тем, он уже не раз фигурировал в подобных делах, а по всей стране он прославился как "агент НАБУ".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны"

Журналист "Страны" Юлия Корзун задала вопрос: как так получилось, что Евгений Шевченко, который всей стране известен как агент НАБУ, стал посредником в этом деле? И Ильяшенко, и в "Бурисме" наверняка знали, что Шевченко уже не раз фигурировал в подобных делах. Как мог кто-то поверить, что через Шевченко можно передавать взятку? Либо же у Шевченко с Ильяшенко уже был опыт результативного решения коррупционных вопросов с руководством НАБУ?

Сытник не ответил на этот вопрос. Сказал, что ему трудно комментировать "внутренний мир" тех, кто передаёт взятки.

Напомним, что руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере шесть миллионов долларов, чтобы закрыть дела против Николая Злочевского. Посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Ильяшенко, последнему уже предъявили подозрение.